В Германии готовят законодательное ограничение наценки при перепродаже билетов на спортивные и культурные мероприятия. Федеральный министр юстиции и защиты прав потребителей Штефани Хубиг заявила, что законопроект уже находится на внутреннем правительственном согласовании, сообщает Tagesschau.

Лимит в 20% или 20 евро

Хубиг предлагает разрешить платформам по перепродаже билетов повышать их стоимость не более чем на 20% от первоначальной цены. При этом максимальная надбавка не должна превышать 20 евро.

По словам министра, необходима четкая граница цены для перепродажи. Она объяснила инициативу завышенными ценами на билеты в интернете и возле мест проведения мероприятий.

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Закон о защите билетов

Хубиг заявила, что продавцы целенаправленно скупают билеты, чтобы затем перепродавать их с иногда очень высокой наценкой. По ее мнению, это вредит спортивным клубам, организаторам и артистам, которые предлагают более доступные билеты людям с меньшим бюджетом.

Проект так называемого закона о защите билетов уже готов, отметила министр. Она хочет, чтобы закон вступил в силу еще до следующего летнего сезона спортивных мероприятий и концертов.

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