В США федеральные чиновники предоставили исключения в связи с конфликтом интересов всем членам U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) — комиссии, оценивающей профилактические медицинские услуги. По данным STAT News, это позволило им работать в составе комиссии, несмотря на финансовые интересы, которые могут касаться ее решений.

Исключения для членов комиссии

Документы о предоставлении исключений подписал высокопоставленный чиновник федерального правительства. STAT News сообщило, что получило эти документы, а исключения были предоставлены каждому члену комиссии.

По информации издания, двое членов USPSTF владеют частными медицинскими практиками. Эти практики могли бы получить выгоду, если бы комиссия рекомендовала определенные виды медицинской помощи.

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Акции и работа в университетах

Среди других интересов, на которые распространялись исключения, STAT News называет владение акциями фармацевтических компаний и производителей медицинских устройств, а также работу в государственных исследовательских университетах, предоставляющих медицинские услуги.

Как отмечает издание, некоторые члены USPSTF, прежде всего новые назначенцы, имеют более широкий перечень потенциальных конфликтов интересов, чем другие участники комиссии.

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