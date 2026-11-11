W Stanach Zjednoczonych federalni urzędnicy przyznali zwolnienia z zasad dotyczących konfliktu interesów wszystkim członkom U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), komisji oceniającej profilaktyczne usługi medyczne. Jak podaje STAT News, pozwoliło im to pracować w komisji mimo interesów finansowych, które mogą dotyczyć jej decyzji.

Zwolnienia dla członków komisji

Dokumenty dotyczące przyznania zwolnień podpisał wysokiej rangi urzędnik rządu federalnego. STAT News poinformował, że uzyskał te dokumenty, a zwolnienia przyznano każdemu członkowi komisji.

Według informacji medium dwóch członków USPSTF posiada prywatne praktyki medyczne. Praktyki te mogłyby odnieść korzyści, gdyby komisja zaleciła określone rodzaje opieki medycznej.

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Akcje i praca na uniwersytetach

Wśród innych interesów objętych zwolnieniami STAT News wymienia posiadanie akcji firm farmaceutycznych i producentów urządzeń medycznych, a także pracę na publicznych uniwersytetach badawczych świadczących usługi medyczne.

Jak zauważa medium, niektórzy członkowie USPSTF, przede wszystkim nowo powołani, mają szerszą listę potencjalnych konfliktów interesów niż inni członkowie komisji.

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