Президент Никос Христодулидис встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анталье, Турция, на полях климатического саммита COP31. Они обсудили кипрский вопрос, а также отношения между Европейским Союзом и Турцией, сообщает Cyprus Mail.

Встреча на полях COP31

Встреча состоялась в среду, 11 ноября, в турецком средиземноморском городе Анталья. Во время разговора с фон дер Ляйен Христодулидис также поднял вопрос об эпизоде на открытии саммита: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не остался на сцене, чтобы поприветствовать его.

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Другие встречи президента

Помимо встречи с главой Еврокомиссии, Христодулидис встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и министром экологии и окружающей среды Китая Хуан Жуньцю.

Позже в тот же день Христодулидис, как ожидалось, должен был выступить на саммите лидеров в рамках COP31.

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