Prezydent Christodoulides omówił z von der Leyen kwestię cypryjską — Cyprus Mail
Prezydent Nikos Christodoulides spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Antalyi w Turcji, na marginesie szczytu klimatycznego COP31. Omówili kwestię cypryjską, a także relacje między Unią Europejską a Turcją, informuje Cyprus Mail.
Spotkanie na marginesie COP31
Spotkanie odbyło się w środę, 11 listopada, w tureckim śródziemnomorskim mieście Antalya. Podczas rozmowy z von der Leyen Christodoulides poruszył także incydent podczas otwarcia szczytu: prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nie pozostał na scenie, aby go powitać.
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Inne spotkania prezydenta
Oprócz spotkania z szefową Komisji Europejskiej Christodoulides spotkał się z emirem Kataru szejkiem Tamimem bin Hamadem Al Thanim oraz ministrem ekologii i środowiska Chin Huangiem Runqiu.
Później tego samego dnia Christodoulides miał, jak oczekiwano, przemówić na szczycie liderów w ramach COP31.