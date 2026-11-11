Prezydent Nikos Christodoulides spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Antalyi w Turcji, na marginesie szczytu klimatycznego COP31. Omówili kwestię cypryjską, a także relacje między Unią Europejską a Turcją, informuje Cyprus Mail.

Spotkanie na marginesie COP31

Spotkanie odbyło się w środę, 11 listopada, w tureckim śródziemnomorskim mieście Antalya. Podczas rozmowy z von der Leyen Christodoulides poruszył także incydent podczas otwarcia szczytu: prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nie pozostał na scenie, aby go powitać.

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Inne spotkania prezydenta

Oprócz spotkania z szefową Komisji Europejskiej Christodoulides spotkał się z emirem Kataru szejkiem Tamimem bin Hamadem Al Thanim oraz ministrem ekologii i środowiska Chin Huangiem Runqiu.

Później tego samego dnia Christodoulides miał, jak oczekiwano, przemówić na szczycie liderów w ramach COP31.

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