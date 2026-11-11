В Германии Commerzbank, Deutsche Bank и Немецкая ассоциация сберегательных банков (DSGV) создали совместную компанию для противодействия отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. Ее задачей будет более раннее выявление подозрительных денежных потоков между различными учреждениями и обмен информацией о возможном мошенничестве в отношении частных и корпоративных клиентов, сообщает Der Spiegel.

Обмен информацией о мошенничестве

Если один из финансовых институтов обнаружит счет, используемый в мошеннических схемах, он сможет передать соответствующие сведения через общую платформу другим учреждениям-участникам. Они смогут по собственному усмотрению учитывать эту информацию при принятии мер по защите от мошенничества.

Член правления Commerzbank, отвечающий за риски, Бернд Шпальт заявил, что финансовые преступления становятся все более профессиональными и не ограничиваются рамками отдельных компаний. Менеджер Deutsche Bank Доминик Хеннен отметил, что сотрудничество должно усилить защиту клиентов и установить новые стандарты в предотвращении мошенничества.

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Платформа для других учреждений

По данным партнеров, техническая модель позволит учреждениям сопоставлять определенную информацию без раскрытия всех лежащих в ее основе данных. Член правления DSGV Йоахим Шмальцль сообщил, что платформу также планируют открыть для других кредитных учреждений.

По оценкам, ежегодно преступники вводят в экономический оборот миллиардные суммы средств незаконного происхождения. Финансовые учреждения обязаны сообщать властям о подозрительных операциях, а немецкий финансовый надзор BaFin регулярно указывает на недостатки в борьбе с отмыванием денег.

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