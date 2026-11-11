W Niemczech Commerzbank, Deutsche Bank i Niemiecki Związek Kas Oszczędnościowych (DSGV) utworzyły wspólną spółkę do przeciwdziałania praniu pieniędzy i innym przestępstwom finansowym. Jej zadaniem będzie wcześniejsze wykrywanie podejrzanych przepływów pieniężnych między różnymi instytucjami oraz wymiana informacji o możliwych oszustwach dotyczących klientów indywidualnych i korporacyjnych, informuje Der Spiegel.

Wymiana informacji o oszustwach

Jeśli jedna z instytucji finansowych wykryje rachunek wykorzystywany w oszukańczych schematach, będzie mogła przekazać odpowiednie informacje za pośrednictwem wspólnej platformy innym uczestniczącym instytucjom. Będą one mogły według własnego uznania uwzględniać te informacje podczas działań na rzecz ochrony przed oszustwami.

Członek zarządu Commerzbanku odpowiedzialny za ryzyko, Bernd Spalt, oświadczył, że przestępstwa finansowe stają się coraz bardziej profesjonalne i nie ograniczają się do granic poszczególnych firm. Menedżer Deutsche Banku Dominik Hennen zaznaczył, że współpraca powinna wzmocnić ochronę klientów i ustanowić nowe standardy w zapobieganiu oszustwom.

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Platforma dla innych instytucji

Według partnerów model techniczny umożliwi instytucjom porównywanie określonych informacji bez ujawniania wszystkich danych, które stanowią ich podstawę. Członek zarządu DSGV Joachim Schmalzl poinformował, że platforma ma zostać otwarta również dla innych instytucji kredytowych.

Szacuje się, że każdego roku przestępcy wprowadzają do obrotu gospodarczego miliardowe kwoty środków nielegalnego pochodzenia. Instytucje finansowe są zobowiązane zgłaszać władzom podejrzane transakcje, a niemiecki nadzór finansowy BaFin regularnie wskazuje na niedociągnięcia w walce z praniem pieniędzy.

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