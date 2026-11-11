在德国，德国商业银行、德意志银行和德国储蓄银行协会（DSGV）成立了一家联合公司，以打击洗钱和其他金融犯罪。其任务将是更早发现不同机构之间的可疑资金流动，并就可能涉及个人和企业客户的欺诈行为交换信息，《明镜周刊》报道。

交换欺诈信息

如果其中一家金融机构发现某个账户被用于欺诈计划，它将能够通过联合平台向其他参与机构传递相关信息。这些机构可自行决定在反欺诈措施中是否考虑这些信息。

负责风险事务的德国商业银行董事会成员贝恩德·施帕尔特表示，金融犯罪正变得越来越专业化，且不受单个公司边界的限制。德意志银行经理多米尼克·亨嫩指出，此项合作应加强对客户的保护，并在防范欺诈方面确立新标准。

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面向其他机构的平台

合作伙伴表示，该技术模式将使机构能够比对特定信息，而无需披露构成其基础的全部数据。DSGV董事会成员约阿希姆·施马尔茨尔称，该平台还计划向其他信贷机构开放。

据估计，犯罪分子每年将数十亿规模的非法来源资金投入经济流通。金融机构有义务向当局报告可疑交易，而德国金融监管机构BaFin регулярно指出反洗钱工作中的不足。

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