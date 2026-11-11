Министр транспорта Египта Камель эль-Вазир признал недостатки в работе железнодорожной сети после столкновения поездов в Эль-Айяте. В результате аварии погибли семь человек, еще 125 получили ранения. Об этом сообщает The National.

Во время слушаний в парламентском комитете по транспорту, продолжавшихся около шести часов, министр заявил, что безопасность пассажиров является его ответственностью. По словам эль-Вазира, власти признают наличие ошибок и стремятся предотвращать аварии или сокращать их количество.

Версия прокуратуры

По данным прокуратуры, техническая проверка установила, что машинист одного из поездов отключил систему автоматического контроля движения ATC, прежде чем поезд врезался в заднюю часть поезда Каир—Асуан, остановившегося на том же пути. Система должна снижать скорость или останавливать поезд в случае проезда запрещающего сигнала либо превышения установленной скорости.

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Машинист погиб в катастрофе. Прокуратура также задержала дежурного на станции Эль-Ракка, который, по ее данным, признал, что не контролировал сигнальную панель и вносил изменения в журнал сигналов, чтобы скрыть халатность. Помощник машиниста также содержится для допроса.

Проверка систем безопасности

Генеральный прокурор поручил комиссии профессоров инженерных специальностей Каирского университета проверить системы безопасности, сигнализации и технического обслуживания железной дороги. Комиссия также должна оценить, сократили ли модернизации количество аварий, и проанализировать предыдущие инциденты на предмет повторяющихся причин.

Эль-Вазир заявил, что отключение ATC теперь наказывается увольнением, и сказал, что не знает, почему систему отключили перед аварией. Он также сообщил, что перед отправлением поезда 21 сотрудник согласовал результаты проверок безопасности. Часть депутатов потребовала отставки министра, тогда как другие призвали дождаться результатов расследования.

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