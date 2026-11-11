Minister transportu Egiptu Kamel el-Wazir przyznał, że w funkcjonowaniu sieci kolejowej wystąpiły niedociągnięcia po zderzeniu pociągów w El-Ajjat. W katastrofie zginęło siedem osób, a 125 zostało rannych. Informuje o tym The National.

Podczas trwającego około sześciu godzin posiedzenia parlamentarnej komisji transportu minister oświadczył, że bezpieczeństwo pasażerów jest jego odpowiedzialnością. Według el-Wazira władze uznają, że doszło do błędów, i dążą do zapobiegania wypadkom lub ograniczania ich liczby.

Wersja prokuratury

Według prokuratury kontrola techniczna wykazała, że maszynista jednego z pociągów wyłączył system automatycznej kontroli ruchu ATC, zanim pociąg uderzył w tył składu Kair–Asuan, który zatrzymał się na tym samym torze. System ma zmniejszać prędkość lub zatrzymywać pociąg w przypadku przejechania sygnału zakazującego jazdy albo przekroczenia ustalonej prędkości.

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Maszynista zginął w katastrofie. Prokuratura zatrzymała również dyżurnego stacji El-Rakka, który, według jej danych, przyznał, że nie monitorował panelu sygnalizacyjnego i wprowadzał zmiany w dzienniku sygnałów, aby ukryć zaniedbanie. Pomocnik maszynisty również jest przetrzymywany w celu przesłuchania.

Kontrola systemów bezpieczeństwa

Prokurator generalny polecił komisji profesorów specjalności inżynieryjnych Uniwersytetu Kairskiego sprawdzić systemy bezpieczeństwa, sygnalizacji i utrzymania kolei. Komisja ma również ocenić, czy modernizacje zmniejszyły liczbę wypadków, oraz przeanalizować wcześniejsze incydenty pod kątem powtarzających się przyczyn.

El-Wazir oświadczył, że wyłączenie ATC jest obecnie karane zwolnieniem, i powiedział, że nie wie, dlaczego system wyłączono przed katastrofą. Poinformował również, że przed odjazdem pociągu 21 pracowników zatwierdziło wyniki kontroli bezpieczeństwa. Część deputowanych domagała się dymisji ministra, podczas gdy inni apelowali o zaczekanie na wyniki śledztwa.

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