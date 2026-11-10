Demokratyczny senator z Marylandu Chris Van Hollen w USA oświadczył, że nie wyklucza udziału w wyborach lidera demokratycznej frakcji w Senacie, na czele której stoi Chuck Schumer. Informuje o tym Anadolu Agency.

Możliwa kandydatura Van Hollena

Podczas rozmowy z dziennikarzami na Kapitolu Van Hollen powiedział, że jest gotów wysłuchać opinii na temat ewentualnego kandydowania na stanowisko lidera większości. Zapytany, czy rozważa rywalizację ze Schumerem, senator odpowiedział, że nie wyklucza takiej możliwości.

Van Hollen oświadczył również, że wybory władz nie powinny zamieniać się w koronację. Jego zdaniem demokratyczna frakcja powinna przeprowadzić pełną dyskusję przed podjęciem decyzji w sprawie kandydatur.

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Stanowisko Schumera i nowo wybranych senatorów

Demokraci zdobyli kontrolę nad Senatem w wyniku wyborów środka kadencji 3 listopada. Schumer stoi na czele demokratów w Senacie od 2017 roku i w ubiegłym tygodniu oświadczył, że oczekuje ponownego wyboru na stanowisko lidera większości.

Kilku nowo wybranych senatorów demokratycznych już oświadczyło, że nie poprze Schumera. W szczególności senator elekt z Michigan Abdul El-Sayed przekazał, że poprze Van Hollena na czele demokratycznej frakcji.

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