Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен в США заявил, что не исключает участия в выборах лидера демократической фракции в Сенате, которую возглавляет Чак Шумер. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Возможное выдвижение Ван Холлена

Во время общения с журналистами на Капитолийском холме Ван Холлен сказал, что готов выслушать мнения относительно возможного выдвижения на должность лидера большинства. На вопрос, рассматривает ли он участие в борьбе против Шумера, сенатор ответил, что не исключает такой вариант.

Ван Холлен также заявил, что выборы руководства не должны превращаться в коронацию. По его мнению, демократическая фракция должна провести полное обсуждение перед тем, как принимать решения по кандидатурам.

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Позиция Шумера и новоизбранных сенаторов

Демократы получили контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Шумер возглавляет демократов в Сенате с 2017 года и на прошлой неделе заявил, что ожидает переизбрания на должность лидера большинства.

Несколько новоизбранных сенаторов-демократов уже заявили, что не поддержат Шумера. В частности, сенатор-элект от Мичигана Абдул Эль-Сайед сообщил, что поддержит Ван Холлена во главе демократической фракции.

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