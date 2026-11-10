Niemcy zapłacą 6,6 mld euro za 50% KNDS — Der Spiegel

Niemcy zapłacą 6,6 mld euro za nabycie 50% akcji francusko-niemieckiego koncernu obronnego KNDS, które za pośrednictwem holdingu Wegmann należą do rodzin Bode i Braunbehrens. O kwocie transakcji, powołując się na kręgi parlamentarne, informuje Der Spiegel.

Rząd Niemiec uzgodnił z właścicielami wykup ich udziału, który stanowi 50% spółki. Podpisanie umowy jest oczekiwane w listopadzie. Transakcja ma zapewnić niemieckiemu państwu wpływ w KNDS, a także ochronę i zachowanie w Niemczech własności intelektualnej dotyczącej systemów uzbrojenia, w tym czołgu Leopard, kołowego pojazdu opancerzonego Boxer i bojowego wozu piechoty Puma.

Wycena spółki i dopłata

Według publikacji, przed planowanym wejściem KNDS na giełdę spółkę wyceniano na 11,2 mld euro. Połowa tej kwoty wynosi 5,6 mld euro, a rząd dodał jeszcze 1 mld euro do wartości pakietu. Dopłatę wyjaśnia się tym, że część oczekiwanego rocznego zysku przypadłaby rodzinom właścicieli. W 2025 roku KNDS zarobił prawie 1 mld euro.

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Rodziny właścicieli początkowo rozważały giełdowe uplasowanie akcji, ale zrezygnowały z tego planu po spadku wartości spółek obronnych na rynku akcji. Zgodnie z poufną informacją niemieckiego Ministerstwa Finansów dla parlamentu holding Wegmann mógł również rozważyć sprzedaż udziału zagranicznym inwestorom. Zainteresowanie KNDS wykazywała między innymi czeska CSG Group.

Plany dotyczące udziału i duże zamówienia

Plany dotyczące giełdowego debiutu KNDS po wejściu niemieckiego państwa do kapitału nie zostały anulowane. Rząd zamierza w najbliższym czasie wraz z Francją zmniejszyć udział każdej ze stron o 10%. Jednocześnie Niemcy są najważniejszym klientem koncernu: w ubiegłym roku agencja zakupowa Bundeswehry zamówiła 200 pojazdów Puma za 4,2 mld euro, a także 105 czołgów Leopard 2 za niemal 3 mld euro.

Dla KNDS ważne pozostaje możliwe zamówienie w ramach programu Arminius, który przewiduje zakup 1 800 pojazdów opancerzonych Boxer w pierwszej partii. Negocjacje w sprawie tego zamówienia opóźniły się z powodu różnic dotyczących ceny i zakresu prac. Porozumienie może zostać osiągnięte w przyszłym roku, jeśli przemysł pójdzie na ustępstwa.

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