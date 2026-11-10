Германия заплатит 6,6 млрд евро за 50% KNDS — Der Spiegel

Германия заплатит 6,6 млрд евро за приобретение 50% акций франко-германского оборонного концерна KNDS, которые через холдинг Wegmann принадлежат семьям Боде и Браунберенс. О сумме сделки со ссылкой на парламентские круги сообщает Der Spiegel.

Правительство Германии договорилось с владельцами о выкупе их доли, составляющей 50% компании. Подписание контракта ожидается в ноябре. Сделка должна обеспечить германскому государству влияние в KNDS, а также защиту и сохранение в Германии интеллектуальной собственности на системы вооружений, в частности танк Leopard, колесную бронемашину Boxer и боевую машину пехоты Puma.

Оценка компании и доплата

По данным издания, перед запланированным выходом на биржу KNDS оценивали в 11,2 млрд евро. Половина этой суммы составляет 5,6 млрд евро, еще 1 млрд евро правительство добавило к стоимости пакета. Доплату объясняют тем, что часть ожидаемой годовой прибыли должна была поступить семьям-владельцам. В 2025 году KNDS заработала почти 1 млрд евро.

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Семьи-владельцы сначала рассматривали биржевое размещение акций, но отказались от этого плана после падения стоимости оборонных компаний на фондовом рынке. Согласно конфиденциальному сообщению Министерства финансов Германии для парламента, холдинг Wegmann также мог рассмотреть продажу доли иностранным инвесторам. Интерес к KNDS, в частности, проявляла чешская CSG Group.

Планы относительно доли и крупные заказы

Планы по биржевому размещению KNDS после вхождения германского государства в капитал не отменены. Правительство намерено в ближайшее время вместе с Францией сократить долю каждой из сторон на 10%. В то же время Германия является важнейшим заказчиком концерна: в прошлом году закупочное ведомство Бундесвера заказало 200 машин Puma на 4,2 млрд евро, а также 105 танков Leopard 2 почти на 3 млрд евро.

Для KNDS важным остается возможный заказ в рамках программы Arminius, предусматривающей закупку 1800 бронемашин Boxer в первой партии. Переговоры по этому заказу затянулись из-за разногласий относительно цены и объема работ. Договоренности могут достичь в следующем году, если промышленность пойдет навстречу.

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