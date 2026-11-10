德国将支付66亿欧元收购KNDS 50%股份——《明镜》周刊

德国将支付66亿欧元，收购法德防务集团KNDS 50%的股份。这些股份通过Wegmann控股公司归Bode和Braunbehrens家族所有。《明镜》周刊报道称，交易金额的消息来自议会圈人士。

德国政府已与所有者达成协议，回购其持有的股份，即公司50%的股权。合同预计将于11月签署。该交易旨在确保德国政府对KNDS的影响力，并保护和保留在德国境内的武器系统知识产权，其中包括Leopard坦克、Boxer轮式装甲车和Puma步兵战车。

公司估值及额外支付

据该刊报道，在计划上市前，KNDS的估值为112亿欧元。其中一半为56亿欧元，政府还在该股份价值基础上增加了10亿欧元。额外支付的原因是，预期年度利润中的一部分原本应归属于所有者家族。2025年，KNDS盈利近10亿欧元。

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所有者家族最初考虑进行股票上市，但在防务公司股票市场价值下跌后放弃了这一计划。根据德国财政部向议会提交的一份机密通报，Wegmann控股公司也可能考虑将该股份出售给外国投资者。其中，捷克CSG Group曾对KNDS表示出兴趣。

股权计划与大型订单

德国政府入股后KNDS上市的计划尚未取消。政府打算在近期与法国一起将双方各自的持股比例削减10%。与此同时，德国是该集团最重要的客户：去年，德国联邦国防军采购机构订购了200辆Puma车辆，价值42亿欧元，以及105辆Leopard 2坦克，价值近30亿欧元。

对KNDS而言，Arminius计划框架内可能获得的订单仍然重要，该计划规定首批采购1800辆Boxer装甲车。由于在价格和工作范围上存在分歧，该订单的谈判被推迟。如果工业界作出让步，可能在明年达成协议。

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