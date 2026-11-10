Німеччина заплатить 6,6 млрд євро за 50% KNDS — Der Spiegel

Німеччина заплатить 6,6 млрд євро за придбання 50% акцій франко-німецького оборонного концерну KNDS, які через холдинг Wegmann належать родинам Боде та Браунберенс. Про суму угоди з посиланням на парламентські кола повідомляє Der Spiegel.

Уряд Німеччини домовився з власниками про викуп їхньої частки, що становить 50% компанії. Підписання контракту очікується у листопаді. Угода має забезпечити німецькій державі вплив у KNDS, а також захист і збереження в Німеччині інтелектуальної власності на системи озброєння, зокрема танк Leopard, колісну бронемашину Boxer і бойову машину піхоти Puma.

Оцінка компанії та доплата

За даними видання, перед запланованим виходом на біржу KNDS оцінювали у 11,2 млрд євро. Половина цієї суми становить 5,6 млрд євро, ще 1 млрд євро уряд додав до вартості пакета. Доплату пояснюють тим, що частина очікуваного річного прибутку мала б надійти родинам-власникам. У 2025 році KNDS заробила майже 1 млрд євро.

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Родини-власники спершу розглядали біржове розміщення акцій, але відмовилися від цього плану після падіння вартості оборонних компаній на фондовому ринку. Згідно з конфіденційним повідомленням Міністерства фінансів Німеччини для парламенту, холдинг Wegmann також міг розглянути продаж частки іноземним інвесторам. Інтерес до KNDS, зокрема, виявляла чеська CSG Group.

Плани щодо частки та великі замовлення

Плани щодо біржового розміщення KNDS після входження німецької держави до капіталу не скасовані. Уряд має намір разом із Францією найближчим часом скоротити частку кожної зі сторін на 10%. Водночас Німеччина є найважливішим замовником концерну: торік закупівельне відомство Бундесверу замовило 200 машин Puma на 4,2 млрд євро, а також 105 танків Leopard 2 майже на 3 млрд євро.

Для KNDS важливим залишається можливе замовлення в межах програми Arminius, яка передбачає закупівлю 1800 бронемашин Boxer у першій партії. Переговори щодо цього замовлення затрималися через розбіжності стосовно ціни та обсягу робіт. Домовленості можуть досягти наступного року, якщо промисловість піде назустріч.

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