«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» дважды отыграл отставание в два мяча и завершил матч против «Астон Виллы» со счётом 4:4. Джошуа Зиркзее забил после выхода на замену в компенсированное время, а Патрик Доргу сравнял счёт ударом головой.

Доргу повлиял на результат после выхода на замену

Доргу вышел на поле на 66-й минуте вместо Диогу Далота. Он отдал результативную передачу на Зиркзее и забил гол, принёсший «Юнайтед» ничью. BBC Sport оценил его выступление в восемь баллов из десяти — это самая высокая оценка среди игроков манчестерской команды.

Среди футболистов стартового состава «Манчестер Юнайтед» лучшие оценки получили Бруну Фернандеш и Матеус Кунья — по семь баллов. Фернандеш реализовал пенальти, а проход Куньи в штрафную площадь соперника привёл к назначению одиннадцатиметрового. Юри Тилеманс забил свой первый гол за «Юнайтед», сравняв счёт в одном из эпизодов матча.

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Голы «Астон Виллы» и оценки игроков

«Астон Вилла» вышла вперёд после удара Алиссона на первой минуте. Николас Джексон забил после того, как вратарь «Юнайтед» Сенне Ламменс не удержал мяч после удара Джона Макгинна. Сам Макгинн реализовал пенальти, а Леон Горецка отметился четвёртым голом гостей.

BBC Sport поставил Алиссону восемь баллов за матч: помимо раннего гола, он заработал пенальти в начале второго тайма и создал второй гол команды. По семь баллов в составе «Виллы» получили Виктор Линделёф, Иан Маатсен, Бубакар Камара, Макгинн, Горецка и Джексон. Вратарь гостей Сион Судзуки сделал несколько важных сейвов, в том числе после удара Куньи, однако допустил ошибку в эпизоде с поздним голом «Юнайтед».

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