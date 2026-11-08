Manchester United dwukrotnie odrobił dwubramkową stratę na Old Trafford i zakończył mecz z Aston Villą wynikiem 4:4. Joshua Zirkzee zdobył bramkę po wejściu z ławki w doliczonym czasie gry, a Patrick Dorgu wyrównał strzałem głową.

Dorgu wpłynął na wynik po wejściu z ławki

Dorgu pojawił się na boisku w 66. minucie, zastępując Diogo Dalota. Asystował przy golu Zirkzee i zdobył bramkę, która dała United remis. BBC Sport oceniło jego występ na osiem punktów w skali dziesięciopunktowej — była to najwyższa nota wśród zawodników manchesterskiej drużyny.

Spośród piłkarzy wyjściowego składu Manchesteru United najwyższe oceny otrzymali Bruno Fernandes i Matheus Cunha — po siedem punktów. Fernandes wykorzystał rzut karny, a rajd Cunhi w pole karne rywali doprowadził do podyktowania jedenastki. Youri Tielemans strzelił swojego pierwszego gola dla United, wyrównując wynik w jednym z epizodów meczu.

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Gole Aston Villi i oceny zawodników

Aston Villa objęła prowadzenie po strzale Alissona w pierwszej minucie. Nicolas Jackson zdobył bramkę po tym, jak bramkarz United Senne Lammens nie zdołał utrzymać piłki po strzale Johna McGinna. Sam McGinn wykorzystał rzut karny, a Leon Goretzka strzelił czwartego gola dla gości.

BBC Sport przyznało Alissonowi osiem punktów za mecz: oprócz wczesnego gola wywalczył rzut karny na początku drugiej połowy i stworzył drugą bramkę zespołu. Po siedem punktów w składzie Villi otrzymali Victor Lindelof, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, McGinn, Goretzka i Jackson. Bramkarz gości Zion Suzuki zaliczył kilka ważnych interwencji, między innymi po strzale Cunhi, jednak popełnił błąd przy późnym golu United.

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