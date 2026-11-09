Audi zakończyło produkcję A8 w Neckarsulm po 32 latach — Motor1
Audi zakończyło produkcję flagowego sedana A8 w zakładzie w Neckarsulm w Niemczech. Ostatni samochód zjechał z linii produkcyjnej w połowie października, kończąc 32-letnią historię produkcji modelu w tym zakładzie, informuje Motor1.
Audi A8 było produkowane w Neckarsulm od 1994 roku, gdy zadebiutowała pierwsza generacja D2. Model otrzymał konstrukcję ze znacznym udziałem aluminium oraz technologię Audi Space Frame. Obecna czwarta generacja A8 D5 została zaprezentowana w 2017 roku, a w 2021 roku sedan przeszedł modernizację. W lutym Audi przestało przyjmować indywidualne zamówienia na A8 w Niemczech.
Moce produkcyjne zostaną przekazane innym modelom
Uwolnione moce zakładu w Neckarsulm zostaną wykorzystane do produkcji Audi A5 Sedan i A5 Avant, a także ich wersji S i RS. Zakończenie montażu A8 w tym zakładzie nie oznacza, że Audi ostatecznie rezygnuje z tej linii modelowej.
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Rzecznik linii modelowej A8 Marcel Bestle wcześniej oświadczył, że decyzja dotycząca następcy została już podjęta. Firma zamierza zaprezentować go pod koniec tej dekady i obiecuje przekazać dodatkowe szczegóły później.
Tymczasowym flagowcem jest Q9
Do czasu pojawienia się następcy A8 tymczasowym flagowcem Audi jest duży SUV Q9, pozycjonowany w gamie wyżej niż Q7. Jest on produkowany w Bratysławie na Słowacji.
Volkswagen Group zaznaczyła również w swoim planie Future Plan 2030, że europejskie moce produkcyjne koncernu przewyższają popyt o ponad 500 tysięcy samochodów. Dla zakładów w Neckarsulm, Emden, Zwickau i Hanowerze nie zapewniono jeszcze konkurencyjnych programów produkcyjnych na lata 2031–2034. Do czerwca 2027 roku grupa planuje opracować strategię zrównoważonej produkcji dla europejskich przedsiębiorstw oraz ocenić alternatywne warianty ich wykorzystania.