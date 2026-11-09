W Niemczech Ilse Aigner, kandydatka sojuszu CDU/CSU na urząd prezydenta federalnego, nie planuje przedstawić się frakcji Alternatywy dla Niemiec (AfD) w Bundestagu. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na oświadczenie szefa jej sztabu Erica Markuse dla Niemieckiej Agencji Prasowej.

Reakcja na oświadczenie AfD

Markuse wyjaśnił to wypowiedziami zastępczyni przewodniczącej frakcji AfD Beatrix von Storch. Według niego von Storch publicznie nazwała nominację Aigner „dowodem niezdolności”. Skrytykowała także kryteria, według których, jej zdaniem, wybrano kandydaturę polityczki.

Aigner prawdopodobnie na razie nie przedstawi się również frakcji Partii Lewicy. Parlamentarna przedstawicielka partii Ina Latendorf oświadczyła, że kandydatce nie wysłano zaproszenia. Jednocześnie dodała, że Aigner może przedstawić się frakcji, jeśli będzie chciała.

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Planowane wizyty

Zamiast tego Aigner planuje odwiedzić frakcje CDU/CSU i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, które wchodzą w skład koalicji, a także opozycyjnych Zielonych. CDU zgłosiła ją w poniedziałek jako kandydatkę w wyborach prezydenta federalnego zaplanowanych na 30 stycznia.

Polityczka jest wspólną kandydatką partii sojuszu CDU/CSU na następczynię urzędującego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. Kierownictwo SPD i Zielonych już obiecało jej poparcie.

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