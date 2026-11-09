В Германии кандидатка на должность федерального президента от союза ХДС/ХСС Ильзе Айгнер не планирует представляться фракции «Альтернатива для Германии» (AfD) в Бундестаге. Об этом Der Spiegel сообщил со ссылкой на заявление руководителя её штаба Эрика Маркузе Немецкому агентству печати.

Реакция на заявление AfD

Маркузе объяснил это высказываниями заместительницы председателя фракции AfD Беатрикс фон Шторх. По его словам, фон Шторх публично назвала выдвижение Айгнер «свидетельством неспособности». Она также раскритиковала критерии, по которым, по её мнению, была выбрана кандидатура политика.

Айгнер также, вероятно, пока не будет представляться фракции Левой партии. Парламентская представительница партии Ина Латендорф заявила, что кандидатке не направляли приглашение. В то же время она добавила, что Айгнер может представиться фракции, если захочет.

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Запланированные визиты

Вместо этого Айгнер планирует посетить фракции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, входящие в коалицию, а также оппозиционных Зелёных. ХДС выдвинул её в понедельник кандидаткой на выборы федерального президента, запланированные на 30 января.

Политик является общей кандидаткой партий союза ХДС/ХСС на смену действующему президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Руководство СДПГ и Зелёных уже пообещало ей поддержку.

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