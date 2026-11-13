Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что шахрестан Сирик в южной провинции Хормозган близ Ормузского пролива подвергся удару. По данным агентства, иранские официальные источники охарактеризовали его как вражеский.

Сообщение IRNA

Как сообщает Anadolu Agency, IRNA заявило, что удар произошел за несколько минут до появления сообщения. Агентство не назвало возможного исполнителя и не уточнило, какие объекты могли быть целью.

Также не было немедленных данных о масштабах повреждений или возможных жертвах. Иранские чиновники часто используют слово «враг» в отношении войны между Тегераном и Вашингтоном.

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Сообщения о взрывах

Ранее полуофициальное агентство Tasnim сообщило о нескольких последовательных взрывах, которые слышали в шахрестане Сирик в восточной части Хормозгана. Первоначально агентство отмечало, что причина взрывов была неясна.

Источники Tasnim предположили, что взрывы могли быть связаны с предупредительными выстрелами по судам, которые, по их утверждению, нарушали морские правила. Шахрестан Сирик расположен на южном побережье Ирана, к востоку от Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом.

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