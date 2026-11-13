Irańska państwowa agencja IRNA poinformowała, że powiat Sirik w południowej prowincji Hormozgan, w pobliżu Cieśniny Ormuz, został uderzony. Według agencji irańskie źródła oficjalne określiły je jako wrogie.

Komunikat IRNA

Jak informuje Anadolu Agency, IRNA podała, że uderzenie nastąpiło kilka minut przed pojawieniem się komunikatu. Agencja nie wskazała możliwego sprawcy ani nie sprecyzowała, jakie obiekty mogły być celem.

Nie było również natychmiastowych informacji o skali zniszczeń ani możliwych ofiarach. Irańscy urzędnicy często używają słowa „wróg” w odniesieniu do wojny między Teheranem a Waszyngtonem.

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Doniesienia o eksplozjach

Wcześniej półoficjalna agencja Tasnim poinformowała o kilku następujących po sobie eksplozjach słyszanych w powiecie Sirik we wschodniej części Hormozganu. Początkowo agencja wskazywała, że przyczyna eksplozji była niejasna.

Źródła Tasnim zasugerowały, że eksplozje mogły być związane ze strzałami ostrzegawczymi do jednostek pływających, które, jak twierdzono, naruszały przepisy morskie. Powiat Sirik leży na południowym wybrzeżu Iranu, na wschód od Cieśniny Ormuz, która łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską.

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