Іран повідомив про удар у повіті Сірік поблизу Ормузької протоки — Anadolu Agency

Іранське державне агентство IRNA повідомило, що повіт Сірік у південній провінції Хормозган поблизу Ормузької протоки зазнав удару. За даними агентства, іранські офіційні джерела охарактеризували його як ворожий.

Повідомлення IRNA

Як повідомляє Anadolu Agency, IRNA заявило, що удар стався за кілька хвилин до появи повідомлення. Агентство не назвало ймовірного виконавця та не уточнило, які об’єкти могли бути ціллю.

Також не було негайних даних про масштаби пошкоджень або можливі жертви. Іранські посадовці часто використовують слово «ворог» щодо війни між Тегераном і Вашингтоном.

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Повідомлення про вибухи

Раніше напівофіційне агентство Tasnim повідомило про кілька послідовних вибухів, які чули в повіті Сірік у східній частині Хормозгану. Спочатку агентство зазначало, що причина вибухів була незрозумілою.

Джерела Tasnim припустили, що вибухи могли бути пов’язані з попереджувальними пострілами по суднах, які, за їхніми твердженнями, порушували морські правила. Повіт Сірік розташований на південному узбережжі Ірану, на схід від Ормузької протоки, яка сполучає Перську затоку з Оманською затокою.

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