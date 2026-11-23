В ноябре фабричное производство в Великобритании выросло самыми быстрыми темпами с июля 2024 года. Импульсом стали заказы, связанные со строительством центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на предварительный опрос S&P Global.

Заказы для центров обработки данных

Несколько производителей сообщили о резком увеличении заказов, связанных с проектами центров обработки данных. Руководители предприятий также указали на улучшение перспектив продаж, запланированные инвестиции и расширение на внешних рынках.

Ускорение в промышленности частично компенсировало замедление в более крупном секторе услуг. Его активность росла самыми медленными темпами за пять месяцев. Сводный индекс деловой активности, охватывающий производство и услуги, снизился до 52,3 пункта в ноябре против 52,9 пункта в октябре. Показатель выше 50 пунктов означает рост активности.

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Занятость и цены

Занятость в частном секторе снова сократилась после первого за более чем два года роста в октябре. Часть компаний сокращала штат, чтобы повысить производительность.

Затраты на производственные ресурсы продолжали резко расти, хотя медленнее, чем в октябре: индекс входных цен составил 68,3 пункта. Индекс цен, которые компании устанавливают для клиентов, снизился с 57,3 до 56,6 пункта. Главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон заявил, что результаты опроса указывают на рост британской экономики на 0,6% в четвертом квартале. По его словам, сохранение экономического роста и ценового давления делает повышение ставки Банком Англии в декабре почти неизбежным.

Ранее в этом месяце Банк Англии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4%. Следующее решение регулятора запланировано на 17 декабря.

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