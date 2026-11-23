11月，英国工厂产出以2024年7月以来最快的速度增长。推动因素是与建设人工智能数据中心相关的订单，阿纳多卢通讯社援引标普全球的一项初步调查报道。

数据中心订单

数家制造商报告称，与数据中心项目相关的订单大幅增加。企业管理人员还指出，销售前景改善，计划进行投资并拓展海外市场。

工业领域的加速增长部分抵消了规模更大的服务业放缓。该行业的活动以五个月来最慢的速度增长。涵盖制造业和服务业的综合商业活动指数从10月的52.9点降至11月的52.3点。该指标高于50点意味着活动增长。

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就业与价格

私营部门就业在10月出现两年多来的首次增长后再次下降。一些公司为提高生产率而裁员。

生产投入成本继续大幅上涨，但涨幅低于10月：投入价格指数为68.3点。企业向客户收取的价格指数从57.3点降至56.6点。标普全球市场财智首席经济学家克里斯·威廉姆森表示，调查结果表明英国经济将在第四季度增长0.6%。他说，经济增长和价格压力持续存在，使英格兰银行在12月加息几乎不可避免。

本月早些时候，英格兰银行将关键利率上调25个基点，至4%。监管机构的下一次决策定于12月17日。

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