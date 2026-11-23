W listopadzie produkcja fabryczna w Wielkiej Brytanii rosła w najszybszym tempie od lipca 2024 roku. Impulsem były zamówienia związane z budową centrów danych dla sztucznej inteligencji, informuje Anadolu Agency, powołując się na wstępne badanie S&P Global.

Zamówienia dla centrów danych

Kilku producentów poinformowało o gwałtownym wzroście zamówień związanych z projektami centrów danych. Kierownictwo przedsiębiorstw wskazało również na poprawę perspektyw sprzedaży, planowane inwestycje i ekspansję na rynkach zagranicznych.

Przyspieszenie w przemyśle częściowo zrekompensowało spowolnienie w większym sektorze usług. Jego aktywność rosła w najwolniejszym tempie od pięciu miesięcy. Złożony indeks aktywności gospodarczej, obejmujący produkcję i usługi, spadł w listopadzie do 52,3 punktu z 52,9 punktu w październiku. Wskaźnik powyżej 50 punktów oznacza wzrost aktywności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zatrudnienie i ceny

Zatrudnienie w sektorze prywatnym ponownie spadło po pierwszym od ponad dwóch lat wzroście w październiku. Część firm redukowała zatrudnienie, aby zwiększyć produktywność.

Koszty nakładów produkcyjnych nadal gwałtownie rosły, choć wolniej niż w październiku: indeks cen nakładów wyniósł 68,3 punktu. Indeks cen ustalanych przez firmy dla klientów spadł z 57,3 do 56,6 punktu. Główny ekonomista S&P Global Market Intelligence Chris Williamson oświadczył, że wyniki badania wskazują na wzrost brytyjskiej gospodarki o 0,6% w czwartym kwartale. Jego zdaniem utrzymujący się wzrost gospodarczy i presja cenowa sprawiają, że podwyżka stóp przez Bank Anglii w grudniu jest niemal nieunikniona.

Na początku tego miesiąca Bank Anglii podniósł stopę referencyjną o 25 punktów bazowych, do 4%. Kolejna decyzja regulatora jest zaplanowana na 17 grudnia.

Czytaj nas na