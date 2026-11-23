У листопаді фабричне виробництво у Великій Британії зросло найшвидшими темпами з липня 2024 року. Поштовхом стали замовлення, пов’язані з будівництвом дата-центрів для штучного інтелекту, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на попереднє опитування S&P Global.

Замовлення для дата-центрів

Декілька виробників повідомили про різке збільшення замовлень, пов’язаних із проєктами дата-центрів. Керівники підприємств також вказали на поліпшення перспектив продажів, заплановані інвестиції та розширення на зовнішніх ринках.

Прискорення у промисловості частково компенсувало уповільнення у більшому секторі послуг. Його активність зростала найповільніше за п’ять місяців. Зведений індекс ділової активності, який охоплює виробництво та послуги, знизився до 52,3 пункту в листопаді проти 52,9 пункту в жовтні. Показник вище 50 пунктів означає зростання активності.

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Зайнятість і ціни

Зайнятість у приватному секторі знову скоротилася після першого за понад два роки приросту в жовтні. Частина компаній скорочувала штат, щоб підвищити продуктивність.

Витрати на виробничі ресурси продовжували різко зростати, хоча повільніше, ніж у жовтні: індекс вхідних цін становив 68,3 пункту. Індекс цін, які компанії встановлюють для клієнтів, знизився з 57,3 до 56,6 пункту. Головний економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон заявив, що результати опитування вказують на зростання британської економіки на 0,6% у четвертому кварталі. За його словами, збереження економічного зростання та цінового тиску робить підвищення ставки Банком Англії у грудні майже неминучим.

Раніше цього місяця Банк Англії підвищив ключову ставку на 25 базисних пунктів — до 4%. Наступне рішення регулятора заплановане на 17 грудня.

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