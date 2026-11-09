Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ogłosił odkrycie dwóch nowych złóż ropy naftowej Gaziler i Çardaklı w rejonie Gabar, w prowincji Şırnak na południowym wschodzie kraju. Według wstępnych szacunków ich łączny potencjał wynosi 135 mln baryłek ropy, informuje RMF24.

Wydobycie rozpoczęto w październiku

Erdoğan poinformował o odkryciu po posiedzeniu tureckiego rządu. Jak powiedział, wydobycie na dwóch nowych obszarach rozpoczęło się w październiku. Jednocześnie prezydent wyjaśnił, że liczba 135 mln baryłek oznacza ilość ropy zalegającej w złożach. Nie sprecyzowano, jaką część tych zasobów będzie można wydobyć pod względem technicznym i ekonomicznym.

Plany dla rejonu Gabar

Obecnie z 184 odwiertów w rejonie Gabar wydobywa się około 84 tys. baryłek ropy dziennie. Władze Turcji planują zwiększać produkcję poprzez uruchamianie nowych odwiertów i rozwój istniejących pól naftowych.

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Prezydent Turcji oświadczył, że w drugiej połowie 2027 roku liczba odwiertów w regionie ma wzrosnąć do około 230, a dzienne wydobycie ma przekroczyć 100 tys. baryłek. Według szacunku Erdoğana produkcja na poziomie 120 tys. baryłek dziennie mogłaby przynosić tureckiej gospodarce równowartość około 4,4 mld dolarów rocznie.

Zmniejszenie zależności od importu

W ostatnich latach władze Turcji intensyfikują wysiłki na rzecz zwiększenia krajowego wydobycia surowców energetycznych, dążąc do zmniejszenia zależności państwa od importu.

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