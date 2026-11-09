Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии двух новых нефтяных месторождений Газилер и Чардаклы в районе Габар, в провинции Ширнак на юго-востоке страны. По предварительным оценкам, их совокупный потенциал составляет 135 млн баррелей нефти, сообщает RMF24.

Добычу начали в октябре

Эрдоган сообщил об открытии после заседания турецкого правительства. По его словам, добыча на двух новых участках началась в октябре. При этом президент уточнил, что показатель в 135 млн баррелей означает объем нефти, залегающей в месторождениях. Доля этих запасов, которую можно будет извлечь технически и экономически, не уточнялась.

Планы для района Габар

Сейчас на 184 скважинах в районе Габар добывают примерно 84 тыс. баррелей нефти в сутки. Турецкие власти планируют наращивать производство за счет запуска новых скважин и развития существующих нефтяных месторождений.

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Президент Турции заявил, что во второй половине 2027 года количество скважин в регионе должно увеличиться примерно до 230, а суточная добыча — превысить 100 тыс. баррелей. По оценке Эрдогана, производство на уровне 120 тыс. баррелей в сутки могло бы приносить турецкой экономике эквивалент около 4,4 млрд долларов в год.

Сокращение импортной зависимости

Турецкие власти в последние годы усиливают усилия по увеличению внутренней добычи энергетического сырья, стремясь уменьшить зависимость государства от импорта.

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