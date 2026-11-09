Republikański kongresmen Thomas Massie 9 listopada ponownie złożył w Izbie Reprezentantów USA rezolucję w sprawie impeachmentu sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Dokument przewiduje usunięcie Hegsetha ze stanowiska oraz zakaz zajmowania w przyszłości stanowisk federalnych, informuje Anadolu Agency.

Procedura rozpatrzenia

Massie skorzystał z uprzywilejowanej procedury, która zobowiązuje republikańskie kierownictwo Izby Reprezentantów do poddania rezolucji pod głosowanie w ciągu dwóch dni legislacyjnych. Jednocześnie liderzy Republikanów mogą spróbować ją zablokować, popierając zwykłą większością wniosek o odroczenie rozpatrzenia dokumentu.

Osiem artykułów zarzutów

W rezolucji Massie przedstawił wobec Hegsetha osiem grup zarzutów, które uważa za podstawę impeachmentu. Dotyczą one w szczególności prowadzenia nieautoryzowanych wojen, osłabienia mechanizmów ochrony ludności cywilnej oraz pozasądowych zabójstw.

Pierwsze trzy artykuły zawierają zarzuty naruszenia Rezolucji o uprawnieniach wojennych z 1973 roku. Według Massiego Hegseth nakazywał prowadzenie amerykańskich operacji wojskowych przeciwko Iranowi bez zgody Kongresu i kontynuował konflikt mimo prób wycofania amerykańskich sił przez ustawodawców.

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Czwarty artykuł zawiera twierdzenie, że Hegseth osłabił zabezpieczenia służące ochronie cywilów podczas operacji. Wspomniano w nim o amerykańskim uderzeniu na szkołę podstawową Shajara Tayebeh w Minabie w Iranie: według danych przytoczonych w rezolucji zginęło ponad 150 cywilów, w tym około 120 uczniów poniżej 12. roku życia, głównie dziewcząt.

Dokument wspomina również o uderzeniach na statki podejrzewane o handel narkotykami na Morzu Karaibskim i we wschodniej części Oceanu Spokojnego. Według danych przytoczonych w rezolucji w wyniku odrębnych ataków zginęły co najmniej 243 osoby. Pozostałe artykuły dotyczą domniemanego odwetu na senatorze Marku Kellym za udział w nagraniu wideo o prawie wojskowych do odmowy wykonania bezprawnych rozkazów, operacji schwytania prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro i jego żony Cilii Flores, a także amerykańskiej kampanii w Jemenie pod nazwą Operation Rough Rider.

Reakcja Hegsetha i Demokratów

Wcześniej tego samego dnia Hegseth powiedział dziennikarzom, że nie niepokoi go perspektywa impeachmentu i że zamierza zorganizować konferencję prasową w tej sprawie następnego ranka. Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries wyraził poparcie dla rezolucji Massiego.

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