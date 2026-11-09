Конгресмен Мессі повторно подав резолюцію про імпічмент Гегсета — Anadolu Agency

Республіканець-конгресмен Томас Мессі 9 листопада повторно вніс до Палати представників США резолюцію про імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Документ передбачає усунення Гегсета з посади та заборону обіймати федеральні посади в майбутньому, повідомляє Anadolu Agency.

Процедура розгляду

Мессі скористався привілейованою процедурою, яка зобов’язує республіканське керівництво Палати представників винести резолюцію на голосування протягом двох законодавчих днів. Водночас лідери республіканців можуть спробувати заблокувати її, простою більшістю підтримавши пропозицію відкласти розгляд документа.

Вісім статей звинувачень

У резолюції Мессі висунув проти Гегсета вісім груп звинувачень, які він вважає підставами для імпічменту. Вони стосуються, зокрема, ведення несанкціонованих воєн, послаблення механізмів захисту цивільного населення та позасудових убивств.

Перші три статті містять звинувачення в порушенні Резолюції про воєнні повноваження 1973 року. За версією Мессі, Гегсет наказував проводити військові операції США проти Ірану без дозволу Конгресу та продовжував конфлікт попри спроби законодавців вивести американські сили.

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Четверта стаття містить твердження, що Гегсет послабив запобіжники для захисту цивільних під час операцій. У ній згадано удар США по початковій школі Шаджара Тайєбех у Мінабі, Іран: за наведеними в резолюції даними, загинули понад 150 цивільних, зокрема близько 120 школярів віком до 12 років, переважно дівчат.

Також у документі згадано удари по суднах, запідозрених у наркоторгівлі, в Карибському морі та східній частині Тихого океану. За даними, наведеними в резолюції, унаслідок окремих атак загинули щонайменше 243 людини. Інші статті стосуються ймовірної помсти сенатору Марку Келлі за участь у відео про право військових відмовлятися від незаконних наказів, операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес, а також кампанії США в Ємені під назвою Operation Rough Rider.

Реакція Гегсета і демократів

Раніше того ж дня Гегсет заявив журналістам, що не занепокоєний перспективою імпічменту та має намір провести пресконференцію з цього питання наступного ранку. Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив про підтримку резолюції Мессі.

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