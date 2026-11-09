共和党籍众议员托马斯·马西于11月9日再次向美国众议院提交了一项弹劾国防部长皮特·赫格塞斯的决议案。该文件规定罢免赫格塞斯的职务，并禁止其未来担任联邦公职，阿纳多卢通讯社报道。

审议程序

马西动用了特权程序，要求众议院共和党领导层在两个立法日内将该决议案付诸表决。与此同时，共和党领导人可能试图通过以简单多数支持推迟审议该文件的动议来阻止该决议案。

八项指控条款

马西在决议案中对赫格塞斯提出了八组指控，他认为这些构成弹劾理由。其中尤其涉及发动未经授权的战争、削弱保护平民的机制以及法外杀戮。

前三项条款指控其违反1973年《战争权力决议》。据马西称，赫格塞斯曾下令在未经国会授权的情况下对伊朗开展美国军事行动，并在立法者试图撤出美国部队的情况下继续冲突。

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第四项条款称，赫格塞斯削弱了行动中保护平民的保障措施。其中提到美国对伊朗米纳卜沙贾拉·塔耶贝小学的袭击：根据决议案中列出的数据，超过150名平民死亡，其中包括约120名12岁以下的学童，且大多数为女孩。

该文件还提及在加勒比海和东太平洋对涉嫌贩毒船只的打击。根据决议案中列出的数据，至少243人在多次单独袭击中死亡。其他条款涉及因参议员马克·凯利参与一段关于军人有权拒绝非法命令的视频而对其进行的所谓报复、抓捕委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗及其妻子西莉亚·弗洛雷斯的行动，以及美国在也门名为“Operation Rough Rider”的行动。

赫格塞斯和民主党人的反应

当天稍早，赫格塞斯告诉记者，他并不担心被弹劾的前景，并打算在次日早晨就此举行新闻发布会。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示支持马西的决议案。

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