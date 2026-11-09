Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси 9 ноября повторно внес в Палату представителей США резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Документ предусматривает отстранение Хегсета от должности и запрет занимать федеральные должности в будущем, сообщает Anadolu Agency.

Процедура рассмотрения

Мэсси воспользовался привилегированной процедурой, которая обязывает республиканское руководство Палаты представителей вынести резолюцию на голосование в течение двух законодательных дней. В то же время лидеры республиканцев могут попытаться заблокировать ее, простым большинством поддержав предложение отложить рассмотрение документа.

Восемь статей обвинений

В резолюции Мэсси выдвинул против Хегсета восемь групп обвинений, которые он считает основаниями для импичмента. Они касаются, в частности, ведения несанкционированных войн, ослабления механизмов защиты гражданского населения и внесудебных убийств.

Первые три статьи содержат обвинения в нарушении Резолюции о военных полномочиях 1973 года. По версии Мэсси, Хегсет приказывал проводить военные операции США против Ирана без разрешения Конгресса и продолжал конфликт, несмотря на попытки законодателей вывести американские силы.

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Четвертая статья содержит утверждение, что Хегсет ослабил меры защиты гражданских лиц во время операций. В ней упомянут удар США по начальной школе Шаджара Тайебех в Минабе, Иран: согласно приведенным в резолюции данным, погибли более 150 мирных жителей, в том числе около 120 школьников младше 12 лет, преимущественно девочки.

В документе также упомянуты удары по судам, подозреваемым в наркоторговле, в Карибском море и восточной части Тихого океана. Согласно данным, приведенным в резолюции, в результате отдельных атак погибли не менее 243 человек. Другие статьи касаются предполагаемой мести сенатору Марку Келли за участие в видео о праве военных отказываться от незаконных приказов, операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, а также кампании США в Йемене под названием Operation Rough Rider.

Реакция Хегсета и демократов

Ранее в тот же день Хегсет заявил журналистам, что не обеспокоен перспективой импичмента и намерен провести пресс-конференцию по этому вопросу следующим утром. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил о поддержке резолюции Мэсси.

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