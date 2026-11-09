Papież Leon XIV zarządził przeprowadzenie wizytacji apostolskiej diecezji bielsko-żywieckiej w Polsce. Przeprowadzi ją biskup włocławski Krzysztof Węckowski, informuje RMF24.

Wizytację przeprowadzi biskup Węckowski

O decyzji poinformowało biuro prasowe diecezji. Nuncjatura Apostolska w Polsce już poinformowała o wizytacji ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, biskupa Romana Pindla. Nie ujawniono daty rozpoczęcia wizytacji ani jej przedmiotu.

Według danych diecezji Krzysztof Węckowski otrzymał od Stolicy Apostolskiej wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia wizytacji. Przewodniczy także Radzie Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

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Konflikt w parafii w Grojcu

W diecezji od dwóch lat trwa konflikt wokół byłego proboszcza parafii w Grojcu koło Oświęcimia, księdza Józefa Zborka. Kuria oświadczyła, że duchowny dopuścił się poważnego naruszenia norm prawa kanonicznego. Zborek zaskarżał decyzję w instancjach watykańskich, które, według informacji RMF24, ostatecznie poparły stanowisko biskupa.

4 października biskup Pindel przybył do kościoła w Grojcu, gdzie zgromadziły się setki parafian domagających się pozostawienia Zborka na stanowisku. Według doniesień portalu ludzie otoczyli kościół i uniemożliwiali wyjście z niego, w tym ordynariuszowi. Biskup został zaatakowany słownie i fizycznie, a parafię mógł opuścić po północy w asyście policji.

Diecezja bielsko-żywiecka została utworzona w 1992 roku; obejmuje ponad 200 parafii.

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