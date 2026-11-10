W Wielkiej Brytanii młodzi ludzie najbardziej cierpią z powodu spowolnienia rekrutacji, ponieważ pracodawcy powstrzymują się od zatrudniania nowych pracowników w obliczu niepewności gospodarczej. Zastępczyni prezesa Banku Anglii ds. polityki pieniężnej Claire Lombardelli powiedziała o tym w wywiadzie dla The Guardian.

Według niej konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował wzrost cen energii i pogorszył oczekiwania gospodarcze, co przyczyniło się do wzrostu bezrobocia wśród młodzieży. Lombardelli nazwała tę sytuację „gospodarką na niskim biegu”: tempo zatrudniania wyraźnie spada, natomiast nie obserwuje się znaczącego wzrostu zwolnień.

Pracodawcy odkładają rekrutację

Firmy starają się utrzymać obecny personel, ale zamrażają nową rekrutację, oczekując większej pewności, wyjaśniła przedstawicielka banku centralnego. Zaznaczyła, że przede wszystkim cierpią na tym osoby dopiero wchodzące na rynek pracy.

Największy spadek liczby wakatów, jak powiedziała, jest widoczny w sektorach hotelarsko-gastronomicznym i handlu detalicznego, gdzie młodzi ludzie często zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe. Pracodawcy ankietowani przez Bank Anglii również uważają zatrudnienie młodego pracownika za bardziej ryzykowne niż wcześniej.

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Bezrobocie i stopa procentowa

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła w tym roku do 4,7%, a bezrobocie wśród młodzieży rosło szybciej i osiągnęło najwyższy poziom poza okresem pandemii COVID-19 od 2015 roku. Liczba młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie pracują ani nie odbywają szkolenia zawodowego, zbliżyła się do miliona.

Lombardelli należała do większości w Komitecie Polityki Pieniężnej Banku Anglii, która poparła podniesienie stopy bazowej z 3,75% do 4%. Nie wykluczyła kolejnej podwyżki o 0,25 punktu procentowego już na posiedzeniu w grudniu, podkreślając, że decyzja będzie zależeć od przebiegu konfliktu, cen energii i nowych danych gospodarczych.

Jednocześnie ostrzegła, że wzrost bezrobocia niekoniecznie osłabi presję inflacyjną: pracodawcy mogą zatrzymywać potrzebnych im pracowników i otwierać tylko te wakaty, które trudno obsadzić.

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