Brytyjskie organy publiczne opublikowały 18 nowych kontraktów o łącznej wartości 10,7 mln funtów z firmami powiązanymi z izraelskimi osiedlami na okupowanym Zachodnim Brzegu. Kontrakty pojawiły się po tym, jak brytyjski rząd 8 września ogłosił nowe uprawnienia do nakładania sankcji na firmy czerpiące zyski z działalności związanej z osiedlami.

Według Al Jazeery, analiza rejestrów zamówień, dokumentów korporacyjnych i danych kontraktowych wykazała, że kontrakty w brytyjskim sektorze publicznym otrzymały firmy wpisane przez ONZ na listę za działalność związaną z osiedlami, a także ich spółki zależne.

Kontrakty po zapowiedzi sankcji

Brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband oświadczył w Izbie Gmin, że rząd podejmie działania przeciwko poszczególnym firmom i osobom świadczącym usługi budowlane, infrastrukturalne, finansowe lub w sektorze nieruchomości na rzecz rozbudowy osiedli.

Al Jazeera poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi od Cabinet Office na zapytanie dotyczące nowych kontraktów. Urząd wcześniej wyjaśnił redakcji, że każdy organ publiczny samodzielnie decyduje o wykluczeniu dostawców w ramach konkretnych postępowań zakupowych. Zaznaczył również, że zamówienia publiczne nie powinny być wykorzystywane do bojkotu dostawców powiązanych z innymi państwami bez formalnych sankcji, embarg lub ograniczeń.

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Były lider Partii Pracy i poseł Jeremy Corbyn nazwał sytuację oburzającą i obraźliwą dla opinii publicznej. Neve Gordon, profesor School of Law na Queen Mary University of London, powiedział Al Jazeerze, że takie firmy mogą, jego zdaniem, naruszać zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa humanitarnego.

Jakie firmy otrzymały kontrakty

Największą część nowych kontraktów pod względem wartości otrzymały trzy spółki zależne niemieckiego Heidelberg Materials: 14 umów o wartości 10,4 mln funtów, głównie na prace drogowe i odnowę nawierzchni dla National Highways oraz lokalnych rad w Nottingham i Lincolnshire. ONZ wpisała grupę na zaktualizowaną listę we wrześniu 2026 roku w związku z komercyjnym wykorzystaniem zasobów naturalnych na okupowanym terytorium palestyńskim.

Motorola Solutions i jej spółki zależne otrzymały także dwa kontrakty o wartości około 87,9 tys. funtów na usługi łączności dla policji. Egis, za pośrednictwem spółki zależnej Thomas & Adamson International Limited, otrzymał kontrakt o wartości 84 tys. funtów, a Breas Medical, należący do Fosun International za pośrednictwem Shanghai Fosun Pharmaceutical, otrzymał kontrakt z szpitalami w Hull o wartości 98 tys. funtów. Egis oświadczył, że formalnie wyraził sprzeciw wobec umieszczenia go w bazie ONZ; Motorola Solutions i Fosun nie odpowiedziały na zapytania Al Jazeery.

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