Фірми зі зв’язками з поселеннями отримали у Британії £10,7 млн — Al Jazeera

Державні органи Великої Британії оприлюднили 18 нових контрактів на загальну суму £10,7 млн із компаніями, пов’язаними з ізраїльськими поселеннями на окупованому Західному березі. Контракти з’явилися після того, як британський уряд 8 вересня оголосив про нові повноваження щодо санкцій проти компаній, які отримують прибуток від діяльності, пов’язаної з поселеннями.

За даними Al Jazeera, аналіз закупівельних записів, корпоративних документів і контрактних даних показав, що контракти у британському державному секторі отримали компанії, внесені ООН до переліку через діяльність, пов’язану з поселеннями, а також їхні дочірні підприємства.

Контракти після заяви про санкції

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявив у Палаті громад, що уряд діятиме проти окремих компаній і осіб, які надають послуги у будівництві, інфраструктурі, фінансуванні або сфері нерухомості для розширення поселень.

Al Jazeera повідомила, що не отримала відповіді від Кабінетного офісу на запит про нові контракти. Раніше відомство пояснювало виданню, що кожен державний орган окремо вирішує питання про відсторонення постачальників у межах конкретних закупівель. Воно також зазначало, що державні закупівлі не мають використовуватися для бойкоту постачальників, пов’язаних з іншими країнами, без формальних санкцій, ембарго чи обмежень.

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Колишній лідер Лейбористської партії та депутат Джеремі Корбін назвав ситуацію обурливою та образливою для громадськості. Професор Школи права Лондонського університету королеви Марії Неве Гордон заявив Al Jazeera, що такі компанії, на його думку, можуть порушувати зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом.

Які компанії отримали контракти

Найбільшу частину нових контрактів за вартістю отримали три дочірні компанії німецької Heidelberg Materials: 14 угод на £10,4 млн, переважно на дорожні роботи та оновлення покриття для National Highways і місцевих рад у Ноттінгемі та Лінкольнширі. ООН внесла групу до оновленого переліку у вересні 2026 року у зв’язку з комерційним використанням природних ресурсів на окупованій палестинській території.

Також Motorola Solutions і її дочірні підприємства отримали два контракти приблизно на £87,9 тис. на послуги зв’язку для поліції. Компанія Egis через дочірню Thomas & Adamson International Limited отримала контракт на £84 тис., а Breas Medical, що належить Fosun International через Shanghai Fosun Pharmaceutical, — контракт із лікарнями Галла на £98 тис. Egis заявила, що офіційно висловила незгоду зі своїм внесенням до бази ООН; Motorola Solutions і Fosun на запити Al Jazeera не відповіли.

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