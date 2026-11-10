Государственные органы Великобритании опубликовали 18 новых контрактов на общую сумму £10,7 млн с компаниями, связанными с израильскими поселениями на оккупированном Западном берегу. Контракты появились после того, как британское правительство 8 сентября объявило о новых полномочиях по введению санкций против компаний, получающих прибыль от деятельности, связанной с поселениями.

По данным Al Jazeera, анализ записей о закупках, корпоративных документов и данных о контрактах показал, что контракты в британском государственном секторе получили компании, внесенные ООН в перечень за деятельность, связанную с поселениями, а также их дочерние предприятия.

Контракты после заявления о санкциях

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд заявил в Палате общин, что правительство будет действовать против отдельных компаний и лиц, предоставляющих услуги в строительстве, инфраструктуре, финансировании или сфере недвижимости для расширения поселений.

Al Jazeera сообщила, что не получила ответа от Кабинетного офиса на запрос о новых контрактах. Ранее ведомство объясняло изданию, что каждый государственный орган самостоятельно решает вопрос об отстранении поставщиков в рамках конкретных закупок. Оно также отмечало, что государственные закупки не должны использоваться для бойкота поставщиков, связанных с другими странами, без формальных санкций, эмбарго или ограничений.

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Бывший лидер Лейбористской партии и депутат Джереми Корбин назвал ситуацию возмутительной и оскорбительной для общественности. Профессор Школы права Лондонского университета королевы Марии Неве Гордон заявил Al Jazeera, что такие компании, по его мнению, могут нарушать обязательства по международному гуманитарному праву.

Какие компании получили контракты

Наибольшую часть новых контрактов по стоимости получили три дочерние компании немецкой Heidelberg Materials: 14 сделок на £10,4 млн, преимущественно на дорожные работы и обновление покрытия для National Highways и местных советов в Ноттингеме и Линкольншире. ООН внесла группу в обновленный перечень в сентябре 2026 года в связи с коммерческим использованием природных ресурсов на оккупированной палестинской территории.

Motorola Solutions и ее дочерние предприятия также получили два контракта примерно на £87,9 тыс. на услуги связи для полиции. Egis через дочернюю Thomas & Adamson International Limited получила контракт на £84 тыс., а Breas Medical, принадлежащая Fosun International через Shanghai Fosun Pharmaceutical, — контракт с больницами Халла на £98 тыс. Egis заявила, что официально выразила несогласие с включением в базу ООН; Motorola Solutions и Fosun не ответили на запросы Al Jazeera.

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