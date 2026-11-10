英国公共机构公布了18份新合同，总额为1070万英镑，合同对象为与被占领约旦河西岸以色列定居点有关联的企业。这些合同是在英国政府于9月8日宣布获得新权力、可对从定居点相关活动中获利的企业实施制裁之后出现的。

据半岛电视台报道，对采购记录、公司文件和合同数据的分析显示，被联合国列入与定居点相关活动名单的企业及其子公司获得了英国公共部门合同。

制裁声明后的合同

英国外交大臣埃德·米利班德在下议院表示，政府将对为扩大定居点提供建筑、基础设施、融资或房地产服务的个别企业和个人采取行动。

半岛电视台报道称，其就这些新合同向内阁办公室提出询问，但未获得回应。该部门此前向该媒体解释称，每个公共机构都会在具体采购中自行决定是否排除供应商。该部门还表示，在没有正式制裁、禁运或限制措施的情况下，公共采购不应被用于抵制与其他国家有关联的供应商。

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工党前领导人、议员杰里米·科尔宾称这一情况令人愤慨，并且是对公众的侮辱。伦敦玛丽女王大学法学院教授内芙·戈登对半岛电视台表示，他认为此类企业可能违反国际人道法规定的义务。

哪些企业获得了合同

按金额计算，新合同中最大的一部分由德国海德堡材料公司的三家子公司获得：14份合同总额为1040万英镑，主要涉及为英国国家公路局以及诺丁汉和林肯郡地方议会开展道路工程和路面翻新。联合国于2026年9月将该集团列入更新后的名单，理由是其在被占领巴勒斯坦领土上商业利用自然资源。

摩托罗拉解决方案及其子公司还获得了两份总额约8.79万英镑的警务通信服务合同。Egis通过子公司Thomas & Adamson International Limited获得了一份8.4万英镑的合同；而通过上海复星医药隶属于复星国际的Breas Medical则获得了一份与赫尔医院签订的9.8万英镑合同。Egis表示，其已正式表达了对被列入联合国数据库的异议；摩托罗拉解决方案和复星均未回复半岛电视台的问询。

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