W pakistańskim Rawalpindi policja oświadczyła, że zakończyła śledztwo w sprawie śmierci prezenterki telewizyjnej i prowadzącej programy Rabii Ahsan. Mąż zmarłej, Muhammad Ahsan, został zatrzymany, a pistolet, który według śledczych został użyty podczas incydentu, zabezpieczono. Jak informuje Dawn, sprawę zarejestrowano na podstawie przepisów dotyczących umyślnego zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni.

O wycofaniu sprawy zdecyduje sąd

Wysoki rangą przedstawiciel policji, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczył, że ewentualne pojednanie między składającym zawiadomienie w sprawie a podejrzanym nie zależy od organów ścigania. Według niego, jeśli brat zmarłej złoży wniosek o wycofanie zawiadomienia, decyzję o jego przyjęciu podejmie sąd pierwszej instancji.

Urzędnik komentował doniesienia, że brat Rabii Ahsan rzekomo zdecydował się wycofać zawiadomienie przeciwko jej mężowi, twierdząc, że strzał był przypadkowy. Sam zatrzymany również twierdził, że strzelił przypadkowo.

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Ustalenia policji i oświadczenie krewnego

Podczas wstępnych oględzin ciała policja stwierdziła ranę postrzałową poniżej szyi. Ciało Rabii Ahsan znaleziono na podłodze sypialni. Funkcjonariusze zaznaczyli, że według ich wstępnych ustaleń strzał nie został oddany z bliskiej odległości: na szyi nie znaleziono śladów osmalenia.

Policja poinformowała również, że pistolet zabezpieczony u męża prezenterki telewizyjnej nie miał licencji: nie był on w stanie przedstawić odpowiedniego dokumentu dotyczącego broni, którą kupił w Hayatabadzie. Według śledczych pistolet był załadowany, gdy podejrzany rzekomo skierował go w stronę żony. Organy ścigania mają przeprowadzić badanie kryminalistyczne telefonów komórkowych małżonków.

Zawiadomienie na policję złożył brat zmarłej, Khurram Ahmed. W dokumencie wskazał, że jego siostra i matka przebywały na podwórzu około godz. 14:30, podczas gdy Rabia Ahsan z mężem znajdowali się w sypialni. Kobiety usłyszały strzał, po czym siostra zmarłej weszła do pokoju i zobaczyła Rabię Ahsan leżącą na podłodze w kałuży krwi, a jej męża — obok z pistoletem w rękach. Małżeństwo trwało 16 lat i wychowywało dwie córki.

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