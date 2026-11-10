Twórca systemów sztucznej inteligencji Anthropic wycofał warunki pierwszej oferty publicznej, które wcześniej rozesłano bankom. Dokumenty dotyczyły sprzedaży około 867 mln akcji po cenie od 70 do 80 dolarów za sztukę, co przy górnej granicy przedziału mogło przynieść 69,3 mld dolarów.

Jak informuje Cyprus Mail, powołując się na listy, które widział Reuters, przedstawiciel Anthropic początkowo wysłał bankom kopię dokumentu z takimi warunkami. Później firma poinformowała, że dane dotyczące wyceny były niedokładne, i obiecała zaktualizować dokument. W liście nie sprecyzowano, które dokładnie informacje zawierały błąd. Anthropic odmówiła komentarza.

Wycofane warunki

Pierwotny dokument mówił o sprzedaży 866,7 mln akcji klasy A, w tym w ramach oferty wtórnej. Sama Anthropic miała sprzedać około 843,3 mln akcji, a obecni akcjonariusze kolejne 23,3 mln. Reuters nie zdołał ustalić, które konkretnie dane w wycofanych warunkach były nieprawidłowe.

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W pierwotnym zgłoszeniu wskazano również, że Anthropic planowała pozyskać 26 mld dolarów prywatnych inwestycji równolegle z IPO. Według tych danych Alphabet, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft i TSMC zgodziły się uczestniczyć w prywatnej emisji akcji klasy N po cenie IPO. Planowano ją zakończyć bezpośrednio po IPO.

Wskaźniki finansowe

Oczekiwano, że Anthropic oficjalnie rozpocznie prezentacje dla potencjalnych inwestorów we wtorek, a ustalenie ceny akcji prognozowano na przyszły tydzień. Wcześniej inwestorzy dyskutowali o wycenie spółki sięgającej 2 bln dolarów, jednak później górną granicę oczekiwań określano na 1,5 bln dolarów.

Firma została założona w 2021 roku przez byłych menedżerów OpenAI i rozwija rodzinę modeli Claude. W skorygowanym zgłoszeniu Anthropic podała, że uzyskała prawie 17 mld dolarów przychodów w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września, przy czym jej kwartalne tempo wzrostu znacznie spowolniło. Firma miała także około 900 mld dolarów zobowiązań dotyczących mocy obliczeniowych wobec partnerów, w tym Amazon i Google.

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