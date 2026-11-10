人工智能系统开发商Anthropic撤回了此前向银行发放的首次公开募股条款。文件显示，公司拟以每股70至80美元的价格出售约8.67亿股股票，按区间上限计算，可能筹集693亿美元。

据Cyprus Mail报道，援引路透社看到的信件，Anthropic的一名代表最初向银行发送了一份载有这些条款的文件副本。随后，该公司表示定价数据不准确，并承诺更新文件。信中未说明究竟哪些信息存在错误。Anthropic拒绝置评。

撤回的条款

原始文件称，将出售8.667亿股A类股，其中包括通过二次发行出售的股票。Anthropic本身原计划出售约8.433亿股，现有股东则出售另外2330万股。路透社未能确定被撤回条款中具体哪些数据不正确。

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原始申请文件还称，Anthropic计划与IPO同步筹集260亿美元的私人投资。根据这些数据，Alphabet、英伟达、超威半导体、博通、美光科技、微软和台积电同意以IPO价格参与N类股的私募配售。该配售计划在IPO后立即完成。

财务指标

预计Anthropic将于周二正式开始向潜在投资者进行推介，股票定价预计将在下周确定。此前，投资者曾讨论对该公司估值最高达2万亿美元，但后来预期上限被定为1.5万亿美元。

该公司由OpenAI前高管于2021年创立，开发Claude模型系列。在经修正的申请文件中，Anthropic报告称，截至9月30日的三个月收入接近170亿美元，同时其季度增长速度显著放缓。该公司还与包括亚马逊和谷歌在内的合作伙伴签订了约9000亿美元的计算能力承诺。

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