Anthropic відкликала дані про IPO на майже $70 млрд — Cyprus Mail

Розробник систем штучного інтелекту Anthropic відкликав параметри первинного публічного розміщення акцій, які раніше поширили серед банків. У документах ішлося про продаж приблизно 867 млн акцій за ціною від 70 до 80 доларів за одну, що за верхньою межею діапазону могло принести 69,3 млрд доларів.

Як повідомляє Cyprus Mail з посиланням на листи, які бачило Reuters, представник Anthropic спочатку надіслав банкам копію документа з такими умовами. Згодом компанія повідомила, що дані щодо ціноутворення були неточними, та пообіцяла оновити документ. Які саме відомості містили помилку, у листі не уточнили. Anthropic від коментарів відмовилася.

Відкликані параметри

У первісному документі йшлося про продаж 866,7 млн акцій класу A, зокрема в межах вторинного розміщення. Сама Anthropic мала продати близько 843,3 млн акцій, а чинні акціонери — ще 23,3 млн. У Reuters не змогли встановити, які саме дані у відкликаних параметрах були неправильними.

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У первісній заявці також зазначалося, що Anthropic планувала залучити 26 млрд доларів приватних інвестицій паралельно з IPO. За цими даними, Alphabet, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft і TSMC погодилися взяти участь у приватному розміщенні акцій класу N за ціною IPO. Його планували завершити одразу після IPO.

Фінансові показники

Як очікувалося, Anthropic мала офіційно розпочати презентації для потенційних інвесторів у вівторок, а визначення ціни акцій прогнозували наступного тижня. Раніше інвестори обговорювали оцінку компанії до 2 трлн доларів, однак згодом верхньою межею очікувань називали 1,5 трлн доларів.

Компанію заснували у 2021 році колишні керівники OpenAI; вона розвиває сімейство моделей Claude. У виправленій заявці Anthropic повідомила про майже 17 млрд доларів виручки за три місяці до 30 вересня, водночас її квартальні темпи зростання суттєво сповільнилися. Компанія також мала близько 900 млрд доларів зобов’язань щодо обчислювальних потужностей із партнерами, зокрема Amazon і Google.

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