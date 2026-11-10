Разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic отозвал параметры первичного публичного размещения акций, которые ранее были распространены среди банков. В документах говорилось о продаже примерно 867 млн акций по цене от 70 до 80 долларов за одну, что по верхней границе диапазона могло принести 69,3 млрд долларов.

Как сообщает Cyprus Mail со ссылкой на письма, которые видело Reuters, представитель Anthropic сначала направил банкам копию документа с такими условиями. Позже компания сообщила, что данные о ценообразовании были неточными, и пообещала обновить документ. Какие именно сведения содержали ошибку, в письме не уточнялось. Anthropic отказалась от комментариев.

Отозванные параметры

В первоначальном документе говорилось о продаже 866,7 млн акций класса A, в том числе в рамках вторичного размещения. Сама Anthropic должна была продать около 843,3 млн акций, а действующие акционеры — еще 23,3 млн. Reuters не удалось установить, какие именно данные в отозванных параметрах были неверными.

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В первоначальной заявке также указывалось, что Anthropic планировала привлечь 26 млрд долларов частных инвестиций параллельно с IPO. Согласно этим данным, Alphabet, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC согласились участвовать в частном размещении акций класса N по цене IPO. Его планировалось завершить сразу после IPO.

Финансовые показатели

Ожидалось, что Anthropic официально начнет презентации для потенциальных инвесторов во вторник, а определение цены акций прогнозировалось на следующей неделе. Ранее инвесторы обсуждали оценку компании до 2 трлн долларов, однако позднее верхней границей ожиданий называли 1,5 трлн долларов.

Компания была основана в 2021 году бывшими руководителями OpenAI; она развивает семейство моделей Claude. В исправленной заявке Anthropic сообщила о почти 17 млрд долларов выручки за три месяца до 30 сентября, при этом ее квартальные темпы роста существенно замедлились. Компания также имела около 900 млрд долларов обязательств по вычислительным мощностям с партнерами, включая Amazon и Google.

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