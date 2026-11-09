Папа Лев XIV распорядился провести апостольскую визитацию Бельско-Живецкой епархии в Польше. Ее проведет епископ Влоцлавека Кшиштоф Венцковский, сообщает RMF24.

Визитацию проведет епископ Венцковский

О решении сообщила пресс-служба епархии. Апостольская нунциатура в Польше уже уведомила о визитации ординария Бельско-Живецкой епархии епископа Романа Пинделя. Дата начала визитации и ее предмет не разглашаются.

По данным епархии, Кшиштоф Венцковский получил от Святого Престола все необходимые полномочия для проведения визитации. Он также возглавляет Юридический совет Конференции епископата Польши.

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Конфликт в приходе Гроец

В епархии уже два года продолжается конфликт вокруг бывшего настоятеля прихода в Гройце близ Освенцима, священника Юзефа Зборека. Курия заявила, что священник допустил серьезное нарушение норм канонического права. Зборек обжаловал решение в ватиканских инстанциях, которые, по информации RMF24, в итоге поддержали позицию епископа.

4 октября епископ Пиндель прибыл в храм в Гройце, где собрались сотни прихожан, требовавших оставить Зборека в должности. По сообщению издания, люди окружили церковь и препятствовали выходу из нее, в том числе ординарию. Епископ подвергся словесному и физическому нападению, а покинуть приход он смог после полуночи в сопровождении полиции.

Бельско-Живецкая епархия была основана в 1992 году; она объединяет более 200 приходов.

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