教皇良十四世下令对波兰别尔斯科-日维茨教区进行宗座视察。弗沃茨瓦韦克主教克日什托夫·温茨科夫斯基将负责此次视察，据RMF24报道。

温茨科夫斯基主教将进行视察

该教区新闻处宣布了这一决定。波兰宗座大使馆已将此次视察告知别尔斯科-日维茨教区教区长罗曼·平德尔主教。视察开始日期及其事项尚未公布。

据该教区称，克日什托夫·温茨科夫斯基已获得圣座授予的开展视察所需全部权限。他还担任波兰主教团法律委员会主席。

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格罗耶茨堂区的冲突

两年来，该教区一直围绕奥斯威辛附近格罗耶茨堂区前本堂神父约瑟夫·兹博雷克存在冲突。教区教廷表示，这名神父严重违反了教会法规范。兹博雷克曾向梵蒂冈相关机构提出申诉，据RMF24的信息，这些机构最终支持了主教的立场。

10月4日，平德尔主教抵达格罗耶茨的教堂，数百名教区居民聚集在那里，要求让兹博雷克继续留任。据该媒体报道，人们包围了教堂，并阻止包括教区长在内的人员离开。主教遭到言语和肢体攻击，并在警方护送下于午夜后离开该堂区。

别尔斯科-日维茨教区成立于1992年，辖有200多个堂区。

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