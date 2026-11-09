Audi已在德国内卡苏尔姆工厂结束旗舰轿车A8的生产。最后一辆汽车于10月中旬下线，结束了该车型在这家工厂长达32年的生产历史，Motor1报道。

Audi A8自1994年起在内卡苏尔姆生产，当时第一代D2首次亮相。该车型采用了大量铝材的车身结构以及Audi Space Frame技术。现款第四代A8 D5于2017年推出，这款轿车于2021年进行了改款。今年2月，Audi停止在德国接受A8的个人订单。

产能将转给其他车型

内卡苏尔姆工厂释放出的产能将用于生产Audi A5 Sedan和A5 Avant，以及它们的S和RS版本。在该工厂停止组装A8并不意味着Audi将彻底放弃这一车型系列。

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A8车型系列发言人马塞尔·贝斯特勒此前表示，关于继任车型的决定已经作出。该公司计划在本十年末推出它，并承诺将在稍后提供更多细节。

Q9是临时旗舰车型

在A8继任车型出现之前，Audi的临时旗舰车型是大型SUV Q9，其在产品阵容中的定位高于Q7。该车型在斯洛伐克布拉迪斯拉发生产。

Volkswagen Group还在其Future Plan 2030计划中指出，该集团在欧洲的生产能力比需求多出超过50万辆汽车。内卡苏尔姆、埃姆登、茨维考和汉诺威的工厂尚未获得2031年至2034年期间具备竞争力的生产计划。该集团计划在2027年6月前为欧洲企业制定可持续生产战略，并评估其替代使用方案。

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