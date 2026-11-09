克里特岛附近至少21人死亡——半岛电视台

在希腊克里特岛南部海岸附近，至少21人在试图经海路抵达欧洲时死亡。希腊海岸警卫队开展了多次针对移民和难民的搜救行动，半岛电视台报道。

海上救援行动

11月9日清晨，一艘悬挂摩洛哥国旗的集装箱船在克里特岛以南发现一艘船只。海岸警卫队发现了12具遗体，并救起18人。所有人都被送上岸，但另有一人随后在医院死亡。

死因未能立即确定。根据希腊当局的说法，这艘船可能已在海上漂泊数日，并因强风无法抵达岸边。

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岛屿附近的其他船只

11月7日晚间，海岸警卫队在克里特岛南部海岸附近发现另一艘船。救援人员发现8具遗体，并救起28名移民和难民。另有两人被视为失踪。

在该岛以南还发现了另外两艘船，船上分别约有47人和40人。欧盟边境管理机构Frontex派出一架飞机和一架无人机来侦测这些船只。获救者被送往克里特岛南部海岸的一个港口。

由于冲突和贫困，克里特岛已成为离开中东、非洲和亚洲国家的人们进入欧盟的主要入口之一。Frontex表示，2026年前三个季度记录了约31,800起非正常越过欧盟边境的事件，比去年同期减少15%。

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