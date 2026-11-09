Біля Криту загинула щонайменше 21 людина — Al Jazeera

Біля південного узбережжя грецького острова Крит загинула щонайменше 21 людина, яка намагалася морем дістатися Європи. Грецька берегова охорона провела кілька операцій із пошуку та порятунку мігрантів і біженців, повідомляє Al Jazeera.

Рятувальна операція на морі

Рано-вранці 9 листопада контейнеровоз під прапором Марокко помітив судно на південь від Криту. Берегова охорона виявила 12 тіл і врятувала 18 людей. Усіх доправили на берег, однак ще одна людина згодом померла в лікарні.

Причину смертей одразу не встановили. За даними грецької влади, човен міг перебувати в морі кілька днів і не міг дістатися берега через сильний вітер.

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Інші човни біля острова

Увечері 7 листопада берегова охорона виявила ще один човен поблизу південного узбережжя Криту. Рятувальники виявили вісім тіл і врятували 28 мігрантів та біженців. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Також на південь від острова виявили два інші човни — приблизно з 47 та 40 людьми на борту. Агентство Європейського Союзу з охорони кордонів Frontex залучило літак і безпілотник для виявлення човнів. Врятованих доправили до порту на південному узбережжі Криту.

Крит став одним із головних пунктів в’їзду до ЄС для людей, які залишають країни Близького Сходу, Африки та Азії через конфлікти й бідність. Frontex повідомила, що за перші три квартали 2026 року зафіксувала близько 31 800 нерегулярних перетинів кордону Євросоюзу — на 15% менше, ніж за аналогічний період торік.

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